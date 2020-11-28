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Алёна Косторная стала лицом итальянского бренда одежды для фигуристок

Алёна Косторная стала лицом итальянского бренда одежды для фигуристок
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Алёна Косторная стала лицом итальянского бренда одежды Karisma, специализирующегося на производстве экипировки для фигуристов.

Фото можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».

Амбассадором бренда помимо Косторной является российская фигуристка София Титова.

Фото можно посмотреть на странице Софии Титовой в «Инстаграме».

Напомним, Косторная выиграла короткую программу на Гран-при России в Москве, однако в произвольной, несмотря на чистый прокат, уступила Елизавете Туктамышевой, исполнившей два тройных акселя. Косторная пока отказалась от исполнения сложных элементов ультра-си, решив сначала накатать программы, которые пока представила на публике лишь дважды.

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