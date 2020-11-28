Алёна Косторная стала лицом итальянского бренда одежды для фигуристок

Российская фигуристка Алёна Косторная стала лицом итальянского бренда одежды Karisma, специализирующегося на производстве экипировки для фигуристов.

Фото можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».

Амбассадором бренда помимо Косторной является российская фигуристка София Титова.

Фото можно посмотреть на странице Софии Титовой в «Инстаграме».

Напомним, Косторная выиграла короткую программу на Гран-при России в Москве, однако в произвольной, несмотря на чистый прокат, уступила Елизавете Туктамышевой, исполнившей два тройных акселя. Косторная пока отказалась от исполнения сложных элементов ультра-си, решив сначала накатать программы, которые пока представила на публике лишь дважды.