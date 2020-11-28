Навка — о новогодних шоу: у зрителей будет возможность увидеть нашу дорогую Алиночку

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве рассказала о своём новогоднем шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», в котором примет участие победительница Игр-2018 Алина Загитова.

«Мы всегда подходим к нашей работе очень ответственно, с огромной любовью к зрителям. Все соскучились по праздникам, по ощущению сказки. Это чудо, что мы открыли каток на этом месте, и теперь жители и гости столицы смогут приезжать сюда и проводить здесь свободное время. Сейчас в Москве очень мало, где можно получить это ощущение сказки.

Обычно мы каждый год готовим новую сказку. В этот раз у нас тоже было практически готово новое представление, но, к сожалению, ограничения не дали нам возможности показать его зрителю. Но мы покажем аж две сказки. В «Спящей красавице» у зрителей будет возможность увидеть нашу дорогую Алиночку. И также вернётся наша любимая сказка «Руслан и Людмила», с которой всё начиналось», — передаёт слова Навки корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.