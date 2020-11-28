Алина Загитова — о выступлении на Красной площади: тут потрясающая атмосфера!

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в субботу, 28 ноября, приняла участие в открытии катка на Красной площади в Москве и представила фрагмент мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

«Выступаю на Красной площади уже во второй раз. Тут потрясающая атмосфера! Это опыт, конечно, выступать на открытом катке. Когда в первый раз приезжала в Москву и гуляла по Красной площади, не могла представить, что буду тут выступать», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Загитова второй год подряд в новогодние праздники будет принимать участие в ледовом шоу олимпийской чемпионки 2006 года Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».