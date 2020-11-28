12-летняя ученица Этери Тутберидзе на тренировке исполнила четверной тулуп
12-летняя российская фигуристка Алиса Двоеглазова на тренировке чисто исполнила четверной тулуп. Видео прыжка размещено на странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме».
Двоеглазова — москвичка. Фигурным катанием занимается с 4 лет. Алиса участвовала в шоу «Ледниковый период. Дети». В первом сезоне не прошла отборочный тур, а во втором попала в команду Ильи Авербуха.
В группе Этери Тутберидзе занимаются олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, двукратная чемпионка России Анна Щербакова, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. В межсезонье группу покинули Алёна Косторная и Александра Трусова.
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Жене прочат скорое завершение карьеры и сравнивают с Загитовой. Но Этери знает, что делает.
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