12-летняя ученица Этери Тутберидзе на тренировке исполнила четверной тулуп

12-летняя российская фигуристка Алиса Двоеглазова на тренировке чисто исполнила четверной тулуп. Видео прыжка размещено на странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

Двоеглазова — москвичка. Фигурным катанием занимается с 4 лет. Алиса участвовала в шоу «Ледниковый период. Дети». В первом сезоне не прошла отборочный тур, а во втором попала в команду Ильи Авербуха.

В группе Этери Тутберидзе занимаются олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, двукратная чемпионка России Анна Щербакова, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. В межсезонье группу покинули Алёна Косторная и Александра Трусова.