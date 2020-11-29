Алина Загитова выступила в образе героини сказки на Красной площади. Лучшие фото

Вчера, 28 ноября, в Москве на открытии катка на Красной площади олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова представила фрагмент мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Алина второй год подряд будет принимать участие в ледовом шоу олимпийской чемпионки 2006 года Татьяны Навки в новогодние праздники.

Фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас представили фрагмент из нашумевшего мюзикла Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

После шоу олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и чемпион мира по хоккею Алексей Яшин провели зарядку для гостей юбилейного открытия ГУМ-Катка.

Лучшие фото с открытия ГУМ-Катка — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.