«Судья «Ледникового периода» в действии!» Исинбаева прокатила Ставиского на «саночках»

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева продолжает заниматься подготовкой обещанного номера для финала телепроекта «Ледниковый период». Спортсменка является постоянным членом жюри шоу.



Хореографы проекта придумали для Исинбаевой оригинальное упражнение – передвигаясь по льду на коньках, отвезти «саночки», на которых сидит двукратный чемпион мира Максим Ставиский. Елена успешно справилась с заданием, но, едва услышав слово «тормози!», тут же упала на лёд.



«Любишь кататься, люби и саночки возить. Судья «Ледникового периода» в действии! Спасибо, Машенька и Максим, за это «чудесное» упражнение. Дорогие мои, вы ждёте мой показательный номер?!» — написала Исинбаева.

Видео можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».