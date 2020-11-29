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«Судья «Ледникового периода» в действии!» Исинбаева прокатила Ставиского на «саночках»

«Судья «Ледникового периода» в действии!» Исинбаева прокатила Ставиского на «саночках»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева продолжает заниматься подготовкой обещанного номера для финала телепроекта «Ледниковый период». Спортсменка является постоянным членом жюри шоу.

Хореографы проекта придумали для Исинбаевой оригинальное упражнение – передвигаясь по льду на коньках, отвезти «саночки», на которых сидит двукратный чемпион мира Максим Ставиский. Елена успешно справилась с заданием, но, едва услышав слово «тормози!», тут же упала на лёд.

«Любишь кататься, люби и саночки возить. Судья «Ледникового периода» в действии! Спасибо, Машенька и Максим, за это «чудесное» упражнение. Дорогие мои, вы ждёте мой показательный номер?!» — написала Исинбаева.

Видео можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

Елена Исинбаева: ну что, хотели меня увидеть на коньках?! Вызов принят
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