Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Тарасова и Морозов пропустят пятый этап Кубка России в Москве

Тарасова и Морозов пропустят пятый этап Кубка России в Москве
Фигурное катание / Кубок России 0

Серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командном турнире Евгения Тарасова и Владимир Морозов из-за болезни фигуристки не выступят на пятом, заключительном этапе Кубка России в Москве, несмотря на то что сегодня, 30 ноября, пара возобновила тренировки. Об этом рассказал тренер спортсменов, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

Напомним, пятый этап Кубка России по фигурному катанию пройдёт с 5 по 8 декабря.

«Евгения Тарасова и Владимир Морозов не выступят на этапе Кубка России в Москве. Евгения перенесла пневмонию, она заболела после соревнований в Казани (четвёртого этапа Кубка России. — Прим. «Чемпионата»). Она уже выздоровела, и сегодня мы уже начали кататься», — приводит слова Транькова «Р-Спорт».

Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020