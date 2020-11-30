Тарасова и Морозов пропустят пятый этап Кубка России в Москве

Серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командном турнире Евгения Тарасова и Владимир Морозов из-за болезни фигуристки не выступят на пятом, заключительном этапе Кубка России в Москве, несмотря на то что сегодня, 30 ноября, пара возобновила тренировки. Об этом рассказал тренер спортсменов, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

Напомним, пятый этап Кубка России по фигурному катанию пройдёт с 5 по 8 декабря.

«Евгения Тарасова и Владимир Морозов не выступят на этапе Кубка России в Москве. Евгения перенесла пневмонию, она заболела после соревнований в Казани (четвёртого этапа Кубка России. — Прим. «Чемпионата»). Она уже выздоровела, и сегодня мы уже начали кататься», — приводит слова Транькова «Р-Спорт».