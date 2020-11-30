Синицина и Кацалапов не выступят на пятом этапе Кубка России в Москве
Действующие чемпионы Европы по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят пятый, заключительный этап Кубка России по фигурному катанию по причине болезни. Об этом рассказал тренер спортсменов Александр Жулин.
«Ребята приболели, температура, пока не катаются. На этапе в Москве точно выступать не будут», — приводит слова Жулина «РБК-Спорт».
Пятый этап Кубка России пройдёт на арене «Мегаспорт» в Москве с 5 по 8 декабря.
25-летняя Виктория Синицина и 29-летний Никита Кацалапов — чемпионы Европы (2020), серебряные призёры чемпионата мира (2019), серебряные призёры финала Гран-при (2018), бронзовые призёры командного чемпионата мира (2019), двукратные чемпионы России (2019, 2020).
Тарасова и Морозов пропустят пятый этап Кубка России в Москве
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