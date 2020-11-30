Станислава Константинова поцеловала Адьяна Питкеева. Фото

Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, на которой она целует бывшего фигуриста Адьяна Питкеева.
Фото: https://www.instagram.com/stasya_konstantinovaa/?hl=ru
20-летняя Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «Челленджер»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018), серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров
22-летний Питкеев — серебряный призёр чемпионата мира 2014 года среди юниоров, серебряный призёр юниорского финала Гран-при-2013/2014, бронзовый призёр чемпионата России сезона-2014/2015. Завершил карьеру в 2017 году из-за проблем со спиной.
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