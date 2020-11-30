Навка — о Бузовой: фигурное катание даётся ей тяжелее всех остальных участников

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о знакомстве с певицей и ведущей Ольгой Бузовой. Навка входит в состав жюри телевизионного проекта «Ледниковый период», в котором участвует Бузова в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым. После предыдущего выпуска пара во второй раз попала в номинацию.

«Ольга Бузова — одна из участниц «Ледникового периода». До проекта не была знакома с ней лично, но, пообщавшись, оказалась вполне приятная, адекватная и невероятно трудолюбивая девушка, что не может не восхищать! Хочу отметить, что фигурное катание, на мой взгляд, даётся ей тяжелее всех остальных участников, но её работоспособность, упорство и азарт привели к финалу. Смотрите «Ледниковый период» на Первом канале!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».