Елена Чайковская: когда катаются российские фигуристы, это сразу видно

Заслуженный тренер СССР и России профессор ГИТИСа Елена Чайковская высказала мнение об уровне российской школы фигурного катания.

«У нас сильнейшая и мощнейшая школа. И очень узнаваемая. Она никуда не пропадала, даже в сложные 90-е мы всё выигрывали. Когда катаются российские фигуристы, это сразу видно. Недаром чемпионы из многих бывших республик Советского Союза тренируются в России у наших тренеров.

Чемпионы у нас обычно — в Москве, Санкт-Петербурге. Среди регионов сильны Татарстан, Башкирия, Свердловская и Самарская области, Пермский и Краснодарский край. Это зависит не от климата или каких-то других факторов, это зависит от отношения людей, которые стоят во главе городов и регионов, — руководителей спорта, мэров, губернаторов. Если они заинтересованы и уделяют внимание развитию спорта у себя, то получается успех и хорошие результаты. Если руководство не обращает на это внимания, то в регионе ничего и нет», — приводит слова Чайковской ФФККР.