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Екатерина Боброва рассказала о своём талисмане, которому 24 года

Екатерина Боброва рассказала о своём талисмане, которому 24 года
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду, рассказала очередной факт о себе.

«Суеверна — это, конечно, сильно сказано… Но как и у любого спортсмена, у меня есть свои ритуалы, традиции, привычки.
⁣⁣⠀
А ещё, признаюсь честно, у меня был свой талисман! На одних из моих первых соревнований, когда мне было 6 лет, моя подруга подарила мне игрушечного мягкого бобра. Этот бобёр был со мной абсолютно на всех соревнованиях! На данный момент ему уже исполнилось 24 года.⁣⁣⠀

Сейчас он занимает почётное место на полке рядом с моими самыми важными наградами», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».

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