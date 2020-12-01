Екатерина Боброва рассказала о своём талисмане, которому 24 года
Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду, рассказала очередной факт о себе.
«Суеверна — это, конечно, сильно сказано… Но как и у любого спортсмена, у меня есть свои ритуалы, традиции, привычки.
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А ещё, признаюсь честно, у меня был свой талисман! На одних из моих первых соревнований, когда мне было 6 лет, моя подруга подарила мне игрушечного мягкого бобра. Этот бобёр был со мной абсолютно на всех соревнованиях! На данный момент ему уже исполнилось 24 года.⠀
Сейчас он занимает почётное место на полке рядом с моими самыми важными наградами», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».
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