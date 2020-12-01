Алина Загитова и Ольга Бузова показали совместный танец. Видео
В «инстаграме» команды чемпионки ОИ-2018 Алины Загитовой появилось видео, в котором показан фрагмент совместного танца спортсменки с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Видео снято за кулисами телешоу «Ледниковый период», где Загитова является ведущей, а Бузова — одной из участниц.
Вот какие комментарии оставили подписчики.
«Залипла».
«Алина такая худюсенька. Оле спасибо!»
«Какое милое видео!»
«Дискотека на льду».
«Действительно красотки».
18-летняя Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, когда взяла паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны.
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