Алина Загитова и Ольга Бузова показали совместный танец. Видео

В «инстаграме» команды чемпионки ОИ-2018 Алины Загитовой появилось видео, в котором показан фрагмент совместного танца спортсменки с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Видео снято за кулисами телешоу «Ледниковый период», где Загитова является ведущей, а Бузова — одной из участниц.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Залипла».

«Алина такая худюсенька. Оле спасибо!»

«Какое милое видео!»

«Дискотека на льду».

«Действительно красотки».

18-летняя Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, когда взяла паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны.