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Алина Загитова и Ольга Бузова показали совместный танец. Видео

Алина Загитова и Ольга Бузова показали совместный танец. Видео
Фигурное катание / Прочие турниры 0

В «инстаграме» команды чемпионки ОИ-2018 Алины Загитовой появилось видео, в котором показан фрагмент совместного танца спортсменки с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Видео снято за кулисами телешоу «Ледниковый период», где Загитова является ведущей, а Бузова — одной из участниц.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Залипла».
«Алина такая худюсенька. Оле спасибо!»
«Какое милое видео!»
«Дискотека на льду».
«Действительно красотки».

18-летняя Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, когда взяла паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны.

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