Евгения Медведева не выступит на пятом этапе Кубка России в Москве

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева не выступит на пятом этапе Кубка России в Казани, который пройдёт с 5 по 8 декабря. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Напомним, ранее в этом сезоне Медведева уже пропускала этапы Кубка России из-за давней травмы спины. Спортсменка прошла медобследование из-за обострившейся травмы, позднее выяснилось, что у неё проблемы с защемлением нерва спины. Несмотря на это, 15 октября Медведева возобновила тренировки.

Этап Кубка России является отборочным турниром на декабрьский чемпионат России в Челябинске. Согласно регламенту ФФККР в турнире могут участвовать спортсмены, выступившие на двух этапах Кубка России.