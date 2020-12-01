Алексей Ягудин объяснил секрет успеха Этери Тутберидзе

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, за счёт чего, по его мнению, Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях, стала успешным тренером.

«Секрет прост. Знаете, меня на многих пресс-конференциях спрашивали всегда: «Алексей, как вы достигли успеха?» Я говорил: «Не знаю». А сейчас, когда я очень много читаю мотивационных лекций компаниям, я говорю: «Теперь я знаю секрет успеха, он один: это тупо работа». Человеческий труд никто не отменял. Может быть, дар от природы какой-то, но всё равно всё завязывается на определённой системе.

У Тутберидзе есть система, хорошо выстроенная система, и это не одна она: это и Глейхенгауз Данька, и Дудаков Серёжа. Они работают, и я всегда, когда комментирую, не говорю, что это вот Этери Георгиевна — нет, это вот вся их команда. Не то, что один ставит, другой ставит прыжки, а она во главе — нет, они каждый отвечает за каждого и за каждый момент в этой системе. Хорошо выстроенная система, которая, как мы видим, работает», — сказал Ягудин в интервью YouTube-каналу Василия Конова.