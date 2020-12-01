Евгения Медведева опубликовала пост в «Инстаграме» после новости о пропуске этапа КР

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала пост в «Инстаграме», в котором призвала забыть ноябрь и двигаться дальше. Напомним, сегодня, 1 декабря, стало известно, что Медведева не выступит на пятом этапе Кубка России в Москве, который пройдёт с 5 по 8 декабря.
«Возвращаемся к нормальной жизни после долгой паузы. Забываем ноябрь и двигаемся дальше. Без громких обещаний и слов. Всем здоровья и добра. Ну а я, пожалуй, куша-а-ать!» — написала Медведева, прикрепив текст к фотографиям из кафе.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.
Напомним, ранее в этом сезоне Медведева уже пропускала этапы Кубка России из-за давней травмы спины. Спортсменка прошла медобследование из-за обострившейся травмы, позднее выяснилось, что у неё проблемы с защемлением нерва спины. Несмотря на это, 15 октября Медведева возобновила тренировки.
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