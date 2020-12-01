Ягудин подробно рассказал о работе с Загитовой на «Ледниковом периоде»

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, как взаимодействует с чемпионкой ОИ-2018 Алиной Загитовой в ходе телешоу «Ледниковый период». Напомним, Ягудин и Загитова являются ведущими проекта.

«Было очень много негатива. И я понимал, что после первого эфира он будет. Ещё на пробах в Останкино я ей говорил: «Алина, там вот эта новость какая-то про тебя», а она: «Да, я знаю, я и пошла специально на журналистику учиться, чтобы потом писать человеческие статьи».

Мало того что это первый опыт, так ещё и она некоторых спортсменов… Извините, но мы для неё старики – я вообще могу быть её отцом, я выиграл Олимпиаду, когда она ещё не родилась. Она меня до сих пор, сколько я ни просил, называет Алексей Константинович. Она максимум что Бузову знала.

И вот попадает в эту среду, и, конечно, она прям так — вау, и Бузова здесь, и Тодоренко, и Костомаров… То есть вообще она вот так ко всем. А потом разошлась. И если сравнивать первый выпуск и тот, который, допустим, мы вчера снимали — поверьте, я не хочу кого-то приподнимать в описании, но это просто день и ночь.

То есть это не так, что вот мы вдвоём в кадре стоим, а там как будто больше ничего нет — на запись поставили и всё пишется. Алина готовится. Это вторая вещь, которая меня, конечно, приятно поразила. Она очень милая девушка, но у неё жизнь взрослая только вот сейчас как бы начинается. Она вообще начинает познавать, что это. Потому что раньше были четыре стеночки, каточек, раздевалка, поспать бы где-нибудь и всё. Спортсмен ничего больше особого и не видит. А сейчас она как раз и начинает впитывать всю эту внешнюю среду.

И она много что спрашивает, интересуется. Как-то вот мы стали не двумя ведущими, а таким вот хорошим дуэтом, о котором можно сказать, что это единое целое. Где-то, наверное, выпусков 6-7 потребовалось на притирку. Не то чтобы было некомфортно вначале, но всё равно как-то — Алексей Константинович… Ну вот такое было. А сейчас уже всё равно Алексей Константинович, не Лёха, но уже чувствую, что вот это Лёха где-то на подъезде», — сказал Ягудин в интервью YouTube-каналу Василия Конова.