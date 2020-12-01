Евгений Малкин ответил на вопрос, за кого он болеет в фигурном катании

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о положении дел в фигурном катании в России, а также ответил на вопрос, кого из российских фигуристов он поддерживает.
«За кого я болею в фигурном катании? Странный вопрос! Всегда болею за русских. А индивидуально — ни за кого. Как-то нужно следить за этим видом спорта, чтобы разбираться. Я же только смотрю за этой темой, когда они на Олимпиадах выступают.
И за Медведеву болею, и за Загитову… Конечно, между ними большая конкуренция. Я знаю, там такие скандалы происходят! То тренеров меняют, то за границу уезжают, то возвращаются. У них там серьёзная «Санта-Барбара»!
Но я им всем желаю удачи. Главное, чтобы обходились без травм. На самом деле они все — молодцы, победили на всех турнирах. И фигурное катание у нас очень сильное в России. Всегда было и будет номером один. Я знаю, что и люди смотрят, любят этот вид спорта. И рейтинги там зашкаливают. И занимайте только первые места»! — приводит слова Малкина «Матч ТВ».
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