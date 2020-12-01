Бутырская — о пропуске Медведевой этапа КР: в этом вопросе стоит довериться Тутберидзе

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала информацию о пропуске Евгенией Медведевой пятого этапа Кубка России в Москве.

«Пока сложно что-то говорить. Во-первых, и в стране, и в мире очень нестабильная ситуация и пока не известно, какие турниры состоятся, а какие нет. Во-вторых, мы не знаем, допустят ли Женю к участию в чемпионате России. Но если Медведева будет в хорошей форме и почувствует, что готова рвать и метать, уверена, ей пойдут навстречу. Конечно, существуют определённые критерии отбора, но всегда есть исключения. И ради Евгении его можно было бы сделать, всё-таки она заслуженная фигуристка. Но решать всё равно будет ФФККР.



Но мы не знаем, почему она решила отказаться от Кубка страны. Возможно, они с тренерами решили что-то доработать, усовершенствовать, взять паузу, чтобы подготовиться и в итоге выстрелить. В этом вопросе стоит довериться Этери Георгиевне Тутберидзе, она знает что делать. Стоит дождаться конца декабря», — цитирует Бутырскую «RT на русском».