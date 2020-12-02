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Бестемьянова прокомментировала новость о пропуске Медведевой этапа КР

Бестемьянова прокомментировала новость о пропуске Медведевой этапа КР
Фигурное катание / Кубок России 0

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о пропуске двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой пятого этапа Кубка России в Москве.

«Надеюсь, Евгении разрешат выступать на чемпионате России, если она будет здорова. В таком случае беспокоиться не стоит. А если она и его пропустит, то сезон для неё будет закончен. Мы надеемся, что чемпионат мира всё же состоится, но попасть в сборную она уже не сможет.

Насколько это критично? Всё всегда зависит от воли и желания спортсмена. Если нет воли, то, конечно, критично. А если она хочет работать, восстанавливаться и снова выходить на лёд, то ничего страшного», — приводит слова Бестемьяновой «RT на русском».

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