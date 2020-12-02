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Туктамышева рассказала, как изменились её отношения с Алексеем Мишиным

Туктамышева рассказала, как изменились её отношения с Алексеем Мишиным
Фигурное катание / Кубок России 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала об отношениях с тренером Алексеем Мишиным. Спортсменка работает под руководством специалиста с девятилетнего возраста.

«Со временем наши отношения стали более доверительными. Когда я стала постарше, Алексей Николаевич стал со мной чаще советоваться, давать мне возможность высказывать своё мнение. Он понимал, что со мной уже надо разговаривать как с 20-летней девушкой, а не как с 15-летним подростком. Алексей Николаевич — очень мудрый человек и тонко чувствует такие моменты. С ним всегда было легко находить взаимопонимание.

Смена тренера? Нет. Что бы ни происходило в моей карьере, я об этом никогда даже не думала», — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.

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