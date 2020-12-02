«Было страшно». Алина Загитова показала видео эффектной поддержки

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала на своей странице в TikTok видео, снятое в ходе выступления в ледовом шоу. В видео показан фрагмент выступления Загитовой в паре с фигуристом Онджеем Готареком, который выполнил эффектную поддержку.

«Было страшно. А вы бы испугались?» — подписала она видео.

18-летняя Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, когда взяла паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны.

Ранее Алина Загитова показала видео совместного танца с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.