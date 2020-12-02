Чемпионат России—2021 пройдёт со зрителями. Трибуны будут заполнены на 35%

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган рассказал о мерах ограничений, которые будут приняты при проведении чемпионата России—2021. Коган проинспектировал арену «Трактора», где с 24 по 27 декабря пройдут соревнования.
«Мы очень хотим, чтобы в Челябинске состоялся настоящий праздник фигурного катания. При этом все требования Роспотребнадзора и Министерства спорта будут выполнены в полном объёме. Это касается как спортсменов, тренеров, судей, так и обслуживающего персонала. Буду приняты строжайшие меры по санитарным нормам и по наличию отрицательных тестов ПЦР у всех участников соревнований», — приводит слова Когана «Пчела».
Окончательный состав участников определится после пятого этапа Кубка России, который завершится 8 декабря. Спортсмены и тренеры начнут приезжать в Челябинск 22 декабря.
Талисманами чемпионата России станут снеговики. Арена, как и на матчах хоккейного «Трактора», будет заполнена зрителями на 35%. В фойе дворца спорта будет развернута новогодняя ярмарка. Торговля сувенирами будет идти с соблюдением всех санитарных норм. Все спортсмены и тренеры будут находиться в чистой зоне и будут отделены от зрителей.
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