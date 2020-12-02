Александр Коган — о жалобе журналиста из США: ни одной претензии от ISU не поступало

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган, который сегодня проинспектировал арену «Трактора» в Челябинске перед чемпионатом России—2021, ответил на критику американского журналиста Филиппа Херша по поводу нарушений санитарных правил во время этапа Гран-при России, который прошёл с 20 по 22 ноября в Москве.

Херш пообещал обратиться в Международный союз конькобежцев (ISU) с жалобой на организаторов Гран-при России за нарушения мер по противодействию COVID-19. Он отметил, что организаторы пренебрегали рекомендациями ISU, разрешая тренерам и спортсменам обниматься и целоваться в зоне ожидания оценок.

«Не думаю, что нам нужно обращать на это внимание. Ни одной претензии в наш адрес от Международной федерации фигурного катания не поступало. Наоборот, было много поздравлений и тёплых слов за то, что мы провели такой отличный турнир. Ведь спортсмен перед стартом в ежедневном режиме тренируется с партнёром, общается без маски с тренером», — приводит слова Когана «Пчела».