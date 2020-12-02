Источник: Дмитрий Алиев заболел пневмонией

Чемпион Европы в мужском одиночном катании российский фигурист Дмитрий Алиев заболел пневмонией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В настоящее время Фигурист лечится в домашних условиях.

Алиев из-за травмы пропускал контрольные прокаты сборной России. Он вернулся на лёд в октябре, незадолго до этапа Кубка России в Сочи, где выступал по облегчённой программе. В ноябре он выступал на фестивале «Влюблённые в фигурное катание». 21 ноября Алиев занял 5-е место на Гран-при России.

С 5 по 8 декабря в Москве пройдёт пятый этап Кубка России по фигурному катанию. В соревнованиях мужчин выступят Михаил Коляда, Пётр Гуменник, Алексей Ерохов, Егор Рухин, Артём Зотов, Владислав Катичев и Никита Вахрушев.