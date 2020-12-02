Фигурист Максим Ковтун высказал мнение о возможном поднятии возрастного ценза

Призёр чемпионатов Европы, четырёхкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун высказал мнение о возможном поднятии возрастного ценза для фигуристов, выходящих на взрослый уровень с 15 до 17 лет.
«Я тут не Нострадамус, конечно, могу только предположить. Думаю, это несколько сократит интерес к женскому фигурному катанию, потому что многие юниорки, которые могли бы учить сложные прыжки, будут докатываться до 17 лет и заканчивать карьеру. В то же время это даст шанс взрослым фигуристкам показывать максимум и соревноваться на международной арене.
Неоднозначно, в общем, но я думаю, что лучше было бы оставить всё, как есть. Фигурное катание у женщин действительно омолодилось, но под это уже есть целые схемы подготовки, по которым тренируются дети. Сбивать это всё было бы не очень правильно», — приводит слова Ковтуна сайт «Матч ТВ».
- 2 декабря 2020
-
22:01
-
21:44
-
20:50
-
20:05
-
17:56
-
17:28
-
15:34
-
15:12
-
11:42
-
10:30
-
00:46
- 1 декабря 2020
-
22:14
-
19:35
-
17:50
-
17:32
-
16:15
-
15:38
-
15:26
-
14:59
-
14:23
-
13:30
-
13:00
-
12:35
-
12:26
-
11:11
-
00:07
- 30 ноября 2020
-
22:59
-
22:12
-
20:23
-
18:58
-
18:11
-
15:01
-
14:10
-
12:13
-
00:27