Фигурист Максим Ковтун высказал мнение о возможном поднятии возрастного ценза

Призёр чемпионатов Европы, четырёхкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун высказал мнение о возможном поднятии возрастного ценза для фигуристов, выходящих на взрослый уровень с 15 до 17 лет.



«Я тут не Нострадамус, конечно, могу только предположить. Думаю, это несколько сократит интерес к женскому фигурному катанию, потому что многие юниорки, которые могли бы учить сложные прыжки, будут докатываться до 17 лет и заканчивать карьеру. В то же время это даст шанс взрослым фигуристкам показывать максимум и соревноваться на международной арене.

Неоднозначно, в общем, но я думаю, что лучше было бы оставить всё, как есть. Фигурное катание у женщин действительно омолодилось, но под это уже есть целые схемы подготовки, по которым тренируются дети. Сбивать это всё было бы не очень правильно», — приводит слова Ковтуна сайт «Матч ТВ».