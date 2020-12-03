Екатерина Боброва рассказала, на каких коньках катаются звёзды в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва рассказала, чем различаются лезвия коньков для одиночного катания и танцев на льду.
«Лезвия у танцоров короче, а нижние последние зубцы отсутствуют, потому что мы не прыгаем зубцовые прыжки. Я помню, когда в детстве перешла из одиночного в танцы, мы не покупали новые танцорские лезвия, а мне просто отрезали пятку и подрезали зубец. На тот момент новые танцорские лезвия были бы для нас роскошью. Также как и новые ботинки… Да и не было в Москве модели ботинок «для танцев». Чтобы ниже садиться на ноги — все просто подрезали одиночные ботинки.
У одиночников ботинки намного жёстче и выше. Это необходимо для того, чтобы хорошо держался голеностоп при приземлении с прыжка. Нам же, танцорам, необходимо низко садиться на ноги и мягко работать коленом. Поэтому, чуть позже, и была выпущена модель танцорских ботинок. Они мягче и ниже в голеностопе.
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Так что на вопрос: «Какие ботинки и лезвия у участников звёздного состава «Ледникового периода?» – отвечаю: «Одиночные». Чтобы ботинок жёстче держал их неподготовленный голеностоп, а лезвия были длинные, чтобы они увереннее чувствовали себя на льду. Хотя вначале это всё равно никому не помогает», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».
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