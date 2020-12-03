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Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев заразились коронавирусом и пропустят пятый этап КР

Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев заразились коронавирусом и пропустят пятый этап КР
Фигурное катание / Кубок России 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева и чемпион Европы Дмитрий Алиев заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Результаты тестирования на COVID-19 спортсменки дали положительный результат, по этой причине ученица Алексея Мишина пропустит предстоящие соревнования», — отмечается в сообщении пресс-службы ФФККР.

«У Димы положительный тест на коронавирус, поэтому этап Кубка России в Москве мы вынуждены пропустить. Надеемся восстановиться, подготовиться к чемпионату России и выступить в Челябинске», — сказал тренер Алиева Евгений Рукавицын.

Ранее сообщалось, что у Алиева диагностировали пневмонию. Таким образом, он и Туктамышева не выступят на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.

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