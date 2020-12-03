Илья Авербух — Албене Денковой: в этом году мы открылись друг другу с новой стороны

Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф и продюсер Илья Авербух поздравил с днём рождения двукратную чемпионку мира, бывшую болгарскую фигуристку Албену Денкову. Ей сегодня, 3 декабря, исполняет 46 лет. Албена выступала в танцах на льду в паре с Максимом Стависким.

В этом году Денкова и Ставиский стали тренерами в шоу «Ледниковый период».

«Албена, поздравляю тебя с твоим днём рождения! Вы с Максимом по-настоящему уникальная пара, которая внесла большой вклад в танцы на льду, став двукратными чемпионами мира! Я очень благодарен, что мы идём с вами вместе по творческому пути уже много лет. В этом году мы открылись друг другу с новой стороны, и я безмерно благодарен тебе за твою тактичность, интеллигентность, чувство вкуса и твой перфекционизм. За то, что ты так легко стала частью творческой команды и дополняла её в работе над проектом «Ледниковый период»! Для меня было большим счастьем трудиться над ним вместе с тобой.

Желаю тебе и твоим родным крепкого здоровья, гармонии и продолжать радовать нас своей красотой, в особенности на льду!" — написал Авербух.

Пост доступен в «инстаграме» Ильи Авербуха.