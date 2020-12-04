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Расписание 5-го этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве

Расписание 5-го этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве
Фигурное катание / Кубок России 0

С 5 по 8 декабря в Москве пройдёт пятый этап Кубка России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Москва
5 декабря
13:15 мск – танцевальные пары, ритм-танец.
14:45 – мужчины, короткая программа.
16:15 – женщины, короткая программа.
18:00 – спортивные пары, короткая программа.
20:00 – спортивные пары, юниоры, короткая программа.

6 декабря
13:30 – танцевальные пары, произвольный танец.
15:15 – женщины, произвольная программа.
17:30 – мужчины, произвольная программа.
19:20 – спортивные пары, произвольная программа.
21:30 – спортивные пары, юниоры, произвольная программа.

7 декабря
13:45 – юноши, короткая программа.
16:20 – девушки, короткая программа.
18:15 – танцевальные пары, юниоры, ритм-танец.

8 декабря
13:00 – юноши, произвольная программа.
16:00 – девушки, произвольная программа.
19:00 – танцевальные пары, юниоры, произвольный танец.

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