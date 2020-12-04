Расписание 5-го этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве

С 5 по 8 декабря в Москве пройдёт пятый этап Кубка России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Москва

5 декабря

13:15 мск – танцевальные пары, ритм-танец.

14:45 – мужчины, короткая программа.

16:15 – женщины, короткая программа.

18:00 – спортивные пары, короткая программа.

20:00 – спортивные пары, юниоры, короткая программа.



6 декабря

13:30 – танцевальные пары, произвольный танец.

15:15 – женщины, произвольная программа.

17:30 – мужчины, произвольная программа.

19:20 – спортивные пары, произвольная программа.

21:30 – спортивные пары, юниоры, произвольная программа.



7 декабря

13:45 – юноши, короткая программа.

16:20 – девушки, короткая программа.

18:15 – танцевальные пары, юниоры, ритм-танец.



8 декабря

13:00 – юноши, произвольная программа.

16:00 – девушки, произвольная программа.

19:00 – танцевальные пары, юниоры, произвольный танец.