Авербух: спортсмены должны соревноваться. Иначе можем потерять целое поколение фигуристов

Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал пропуск некоторыми фигуристами соревнований из-за коронавируса.



«Ситуация очень сложная, но при этом считаю верным решение проводить соревнования. Иначе мы просто рискуем потерять целое поколение талантливейших фигуристов. Спортсмены должны соревноваться, без этого они просто потеряют форму.



Сейчас практически все члены сборной выступают хуже, чем в прошлом сезоне, и только из-за того, что подготовка была скомканной в условиях ограничений из-за коронавируса. Нужно соблюдать все рекомендованные меры и проводить соревнования.



Правила участия в соревнованиях должны быть более гибкими. Возможно, стоит принимать дополнительные решения по формированию состава сборной, не только по результатам чемпионата России, так как нынешний сезон — это форс-мажор», — приводит слова Авербуха «Р-Спорт».

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