Инна Гончаренко: если не будет соревнований, люди пойдут по торговым центрам

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала пропуск Елизаветой Туктамышевой и Дмитрием Алиевым пятого этапа Кубка России. Напомним, фигуристы заразились коронавирусом.



«Я считаю, что всё равно стоит продолжать соревнования. Надо держаться и не вешать нос, чтобы у людей был стимул. У спортсмена должна быть цель, он не может без стартов. Когда человек расслабляется, он ещё хуже заболевает. Ещё неизвестно, где и как люди заражаются. Если не будет соревнований, люди пойдут по торговым центрам, займутся предновогодним шопингом.



Вариант с организованным закрытым сбором фигуристов национальной команды на базе в Новогорске? Да не запрёшь спортсменов на базе! Оцепление из военных, что ли, им создать? Мне кажется, что когда у них есть стимул в виде соревнований, то большее их число убережётся, потому что они будут сконцентрированы на подготовке и соблюдении эпидемиологических норм», — приводит слова Гончаренко «Р-Спорт».

Авербух: спортсмены должны соревноваться. Иначе можем потерять целое поколение фигуристов