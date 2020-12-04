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Ильиных рассказала, кого тяжелее обучать фигурному катанию — детей или Топалова

Ильиных рассказала, кого тяжелее обучать фигурному катанию — детей или Топалова
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка в команде Елена Ильиных, выступавшая в шоу «Ледниковый период» вместе с певцом Владом Топаловым, рассказала о нюансах в обучении фигурному катанию детей и Влада. По словам Ильиных, обучать Влада было всё-таки тяжелее.

«Непрофессионалов, которые с детства к этому не приучены, тренировать тяжелее. Поэтому я назову Влада. У него абсолютно другая психологическая и физическая подготовка, нежели у детей, которые с трёх-четырёх лет знают, что от них будут требовать. Но мне повезло, потому что Влад более работоспособный», — сказала Ильиных в эфире передачи «Вечерний Ургант».

Напомним, Ильиных и Топалов завершили участие в «Ледниковом периоде». Они попали в номинацию и уступили Татьяне Волосожар и актёру Евгению Пронину.

«Силы покинули сразу же». Елена Ильиных о завершении участия в «Ледниковом периоде»
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