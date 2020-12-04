Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная не выступит на пятом этапе Кубка России в Москве из-за коронавируса, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
«Накануне соревнований спортсменка прошла обязательное тестирование на коронавирус, тест дал положительный результат», — говорится в сообщении.
Ранее положительный тест на коронавирус был выявлен у чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой и чемпиона Европы Дмитрия Алиева. Они также не смогут выступить на этапе Кубка России в Москве, который стартует завтра, 5 декабря.
17-летняя Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призёр (2017) финала юниорского Гран-при.
На прошедшем Гран-при России, а также на четвёртом этапе Кубка России в Казани Косторная завоевала серебряные медали.
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