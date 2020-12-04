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Ирина Роднина — о банкете после Гран-при России: в Европе за это налагаются штрафы

Ирина Роднина — о банкете после Гран-при России: в Европе за это налагаются штрафы
Фигурное катание / Гран-при 0

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина выразила недовольство мерами по обеспечению социальной дистанции на банкете после Гран-при России. На этой неделе стало известно о положительных тестах на коронавирус у чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой, чемпионки Европы Алёны Косторной и чемпиона Европы Дмитрия Алиева. Они посетили банкет после этапа Гран-при в Москве.

«Вот, значит, и ответственность. В Европе за это налагаются штрафы. Пока у нас людей не будут рублём наказывать, установленные правила, видимо, не подействуют. Если выполняются требования Роспотребнадзора – это одна ситуация. Если наблюдаются какие-то смещения – другая», — приводит слова Родниной РИА «Новости».

Завтра, 5 декабря, в Москве стартует пятый этап Кубка России.

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