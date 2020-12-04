Рудковская рассказала о состоянии Косторной, которая заразилась коронавирусом

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала о состоянии фигуристки Алёны Косторной, которая заразилась коронавирусом. Напомним, Косторная занимается в тренерской академии Плющенко.

«Насколько я знаю, у Алёны всё происходит бессимптомно, это (заражение. — Прим. «Чемпионата») произошло совершенно случайно. Мой муж с ней общался, но он прошёл четыре теста, и они все отрицательные.

Мы сами были потрясены, когда узнали, что Алёна болеет. Единственное изменение — у неё второй день нет обоняния», — цитирует Рудковскую Daily Storm.

Из-за болезни Косторная пропустит пятый этап Кубка России по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.