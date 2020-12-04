Евгений Плющенко показал фото своих тестов на коронавирус

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, из которой следует, что в настоящее время он не заражён коронавирусной инфекцией. Напомним, ранее сообщалось, что коронавирусом заразилась 17-летняя российская фигуристка Алёна Косторная, занимающаяся в тренерской академии Плющенко.

«Отрицательный! Берегите себя и своих близких!» — подписал он фотографию.

Фото: https://www.instagram.com/plushenkoofficial/?hl=ru

Что касается Алёны Косторной, то из-за болезни она пропустит пятый, заключительный этап Кубка России по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря. Помимо неё соревнования пропустят Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Анастасия Гулякова и Михаил Коляда.