Евгений Плющенко показал фото своих тестов на коронавирус

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, из которой следует, что в настоящее время он не заражён коронавирусной инфекцией. Напомним, ранее сообщалось, что коронавирусом заразилась 17-летняя российская фигуристка Алёна Косторная, занимающаяся в тренерской академии Плющенко.
«Отрицательный! Берегите себя и своих близких!» — подписал он фотографию.
Фото: https://www.instagram.com/plushenkoofficial/?hl=ru
Что касается Алёны Косторной, то из-за болезни она пропустит пятый, заключительный этап Кубка России по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря. Помимо неё соревнования пропустят Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Анастасия Гулякова и Михаил Коляда.
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