«Все живы и здоровы». Плющенко и Розанов опровергли слухи о коронавирусе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и тренер его академии Сергей Розанов опровергли слухи о заболевании коронавирусом, появившиеся после того, как этот диагноз был подтверждён у чемпионки Европы Алёны Косторной, занимающейся под руководством Розанова.

«Все живы и здоровы. Соблюдаем на тренировках масочный режим! Друзья, носите маски, думайте не только о своём здоровье, но и о здоровье своих близких, а также тех, с кем вы работаете!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

«Привет, дорогие друзья! Сегодня 4 декабря. Работаем в масках, все живы-здоровы, слава богу, никто не лежит в Коммунарке. Все работают, все на рабочих местах, поэтому фейки не надо пускать. Плющенко, Розанов. Работаем! Всем здоровья! Работаем в масках», — говорит Плющенко в видео.

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Что касается Алёны Косторной, то из-за болезни она пропустит пятый, заключительный этап Кубка России по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря. Помимо неё соревнования пропустят Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Анастасия Гулякова и Михаил Коляда.