«Все живы и здоровы». Плющенко и Розанов опровергли слухи о коронавирусе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и тренер его академии Сергей Розанов опровергли слухи о заболевании коронавирусом, появившиеся после того, как этот диагноз был подтверждён у чемпионки Европы Алёны Косторной, занимающейся под руководством Розанова.
«Все живы и здоровы. Соблюдаем на тренировках масочный режим! Друзья, носите маски, думайте не только о своём здоровье, но и о здоровье своих близких, а также тех, с кем вы работаете!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
«Привет, дорогие друзья! Сегодня 4 декабря. Работаем в масках, все живы-здоровы, слава богу, никто не лежит в Коммунарке. Все работают, все на рабочих местах, поэтому фейки не надо пускать. Плющенко, Розанов. Работаем! Всем здоровья! Работаем в масках», — говорит Плющенко в видео.
Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
Что касается Алёны Косторной, то из-за болезни она пропустит пятый, заключительный этап Кубка России по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря. Помимо неё соревнования пропустят Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Анастасия Гулякова и Михаил Коляда.
- 4 декабря 2020
-
17:29
-
16:37
-
15:42
-
15:34
-
15:13
-
15:01
-
14:55
-
13:46
-
13:38
-
12:49
-
10:07
-
10:00
-
02:08
-
00:04
- 3 декабря 2020
-
22:57
-
21:37
-
15:22
-
15:13
-
12:45
-
12:40
-
12:30
-
11:05
-
00:57
-
00:42
- 2 декабря 2020
-
23:59
-
22:01
-
21:44
-
20:50
-
20:05
-
17:56
-
17:28
-
15:34
-
15:12
-
11:42
-
10:30