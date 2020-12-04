«Самый коронавирусный этап за всю историю». Жулин — о пятом этапе КР по фигурному катанию

Призёр Олимпийских игр известный тренер Александр Жулин поделился ожиданиями от стартующего завтра, 5 декабря, в Москве пятого этапа Кубка России по фигурному катанию.

Ещё до старта соревнований от участия отказались Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. У большинства причина — коронавирус.

В женском одиночном катании юниорка Камила Валиева, в активе которой есть четверной прыжок, по сути, будет бороться сама с собой.

«Это самый коронавирусный этап за всю историю. Отсутствие серьёзных соперниц для Валиевой? На Камиле не отразится, есть у неё соперницы или нет. Она будет просто делать своё. Её это точно не расслабит.

Что касается тройного акселя, то она с тренером примет решение. Я считаю, что если Валиева хорошо готова, то надо обязательно подключать и аксель, и четверной», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.