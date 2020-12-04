Загитова: Ханю, Чен могут так лететь, что кажется, упадут, а они выезжают эти прыжки
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, может ли ещё до приземления с прыжка понять, как он будет исполнен, получится или нет.
«Мне кажется, у меня уже глаз намётан на эти все ошибки, поэтому я в прыжке могу понять – докручу я его или нет. На каскаде лутц – риттбергер я уже на заходе, на отталкивании могу понять, как приземлюсь – хорошо или нет.
У других? Думала, что я могу это различить, но Юдзуру Ханю, Нэйтан Чен и другие фигуристы показывают нам обратное: они могут так лететь, что кажется, сейчас он упадёт и разобьётся, а они выезжают эти прыжки. Сейчас фигуристы могут спасать прыжки из абсолютно разных ситуаций», — сказала Загитова в интервью Первому каналу.
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