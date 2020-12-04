«Я могу!» Ирина Слуцкая рассказала неожиданные факты о себе

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая рассказала, что неожиданного она может сделать.

«Я могу! Могу ярко нарядиться, чтобы поднять себе настроение.



Могу полчаса провести в супермаркете и выйти оттуда с двумя пакетами, хотя шла только за хлебом.



Могу начать убирать весь дом, увидев пыль на одной только полочке.



Могу весь день лежать и ничего не делать.



Могу несколько раз предлагать детям одно и то же, в итоге добившись их согласия.



Могу потратить на шопинг 12 часов, а то и больше.



Могу иногда дать слабину и заказать вредную еду.



А что можете вы?» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».