Бутырская: Валиева может рискнуть и спокойно всё проверить на этапе Кубка России в Москве

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская поделилась ожиданиями от этапа Кубка России по фигурному катанию, который будет проходить в Москве с 5 по 8 декабря.



«Некоторые девчонки заболели, понятно, что хочется выступать, но что делать, здоровье важнее. Валиева будет на соревнованиях, думаете, она расслабится? Конечно, нет. Для неё это очень важный этап. Никто расслабляться не собирается. Здесь не тот случай, когда можно отнестись проще.



Сейчас можно рисковать и делать тройной аксель, не боясь потерять какое-то место. А когда борешься за что-то, начинаешь просчитывать: делать не делать, смотреть, как откатались соперники. Тут же можно спокойно всё проверить, чтобы на чемпионате страны было попроще», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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