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«Я за любой кипиш». Ягудин не исключил ещё один совместный проект с Загитовой

«Я за любой кипиш». Ягудин не исключил ещё один совместный проект с Загитовой
Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин не исключил участия в совместном проекте с олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой помимо «Ледникового периода». Напомним, Ягудин и Загитова являются ведущими телешоу.

«Вы бы хотели замутить совместный проект с Алиной вне „Ледникового периода“? У вас крутой дуэт», — спросили у Ягудина на его странице в «Инстаграме».

«Я за любой кипиш», — ответил Алексей.

Напомним, 18-летняя Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, взяв паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны.

Ягудин подробно рассказал о работе с Загитовой на «Ледниковом периоде»
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