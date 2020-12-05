«Я за любой кипиш». Ягудин не исключил ещё один совместный проект с Загитовой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин не исключил участия в совместном проекте с олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой помимо «Ледникового периода». Напомним, Ягудин и Загитова являются ведущими телешоу.



«Вы бы хотели замутить совместный проект с Алиной вне „Ледникового периода“? У вас крутой дуэт», — спросили у Ягудина на его странице в «Инстаграме».



«Я за любой кипиш», — ответил Алексей.



Напомним, 18-летняя Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, взяв паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны.