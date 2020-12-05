Первый канал отказался от трансляции этапа Кубка России после снятия ведущих фигуристок
Из сетки вещания Первого канала пропала трансляция пятого этапа Кубка России по фигурному катанию. Это следует из информации с официального сайта телеканала. Первый планировал транслировать короткую и произвольную программы в женских одиночных соревнованиях.
Ранее стало известно, что на московском этапе по разным причинам не выступят Евгения Медведева, Алёна Косторная, Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.
Пятый этап Кубка России по фигурному катанию пройдёт с 5 по 8 декабря. С полным расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».
Ожиданиями от московского этапа в эксклюзивном комментарии «Чемпионату» поделилась первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская.
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