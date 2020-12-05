Иоланда Чен: не понимаю, как Загитова оказалась на Первом канале. Мне за неё неловко

Российская легкоатлетка чемпионка мира в тройном прыжке и спортивный комментатор Иоланда Чен критически высказалась о работе олимпийской чемпионки Алины Загитовой ведущей телешоу «Ледниковый период».
«Начнём с того, что вообще не понимаю, как она оказалась на Первом канале. Почему для одних у нас очень жёсткий отбор, а другие попадают на одно из самых рейтинговых шоу вообще, по сути, с улицы. Нужно, чтобы человек и выглядел нормально в кадре, и умел разговаривать, сочетать предложения друг с другом.
Мне не нравится, что сейчас идёт какая-то подмена понятий. Раз она выиграла Олимпиаду, значит, априори может быть сразу везде, и везде у неё сразу будет получаться. Сидеть в новостях, как Ирина Слуцкая, вести центральное шоу…
Работа Загитовой у некоторых вызывает улыбку, но у профессионалов, таких как я, – только чувство неловкости. Мне неловко за Алину. Иногда она не находит слов и не может нормально спросить участников, задать вопрос. В результате повторяет одно и то же по тридцать раз.
Мне очень за неё обидно, неловко, даже чувство жалости возникает. Таких вещей на серьёзном телеканале, на рейтинговом шоу быть не должно.
Если бы это был 99-й канал кабельного телевидения, я бы ещё поняла. Но для канала, который смотрит вся страна, это просто провал. Шоу хорошее в целом, Лёша Ягудин молодец, Татьяна Анатольевна Тарасова великолепна, приятно смотреть на всех членов жюри, на спортсменов.
А вот Алина, к сожалению, – слабое звено. Помните, было такое шоу раньше. Так вот Загитова – очень слабое звено «Ледникового периода». Пока что ей там не место», – цитирует Чен «Спорт-экспресс».
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