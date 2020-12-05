«Собака лает, караван идёт». Загитова выложила новое фото со съёмок «Ледникового периода»
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выложила на своей странице в «Инстаграме» новое фото со съёмок телешоу «Ледниковый период».
«Собака лает, а караван идёт», — подписан снимок фигуристкой.
Ранее работу Загитовой на телевидении жёстко раскритиковала российская легкоатлетка чемпионка мира в тройном прыжке и спортивный комментатор Иоланда Чен.
18-летняя Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, взяв паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны.
Ранее Алина показала видео совместного танца с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Иоланда Чен: не понимаю, как Загитова оказалась на Первом канале. Мне за неё неловко
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