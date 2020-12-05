Алексей Ерохов выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Москве
Чемпион мира 2018 года среди юниоров Алексей Ерохов выиграл короткую программу на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве. Второе место занял Егор Рухин, третьим стал Пётр Гуменник, который упал два раза.
На этапе должны были выступить призёр Олимпийских игр в команде Михаил Коляда и чемпион Европы Дмитрий Алиев, но оба вынуждены были пропустить соревнования из-за положительного теста на коронавирус.
Произвольную программу на этапе Кубка России в Москве мужчины-одиночники покажут завтра, 6 декабря.
Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Москва
Мужчины. Короткая программа
1. Алексей Ерохов (Москва) – 86,20
2. Егор Рухин (Москва) – 82,04
3. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 76,08
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