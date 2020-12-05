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Алексей Ерохов выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Москве

Алексей Ерохов выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Москве
Фигурное катание / Кубок России 0

Чемпион мира 2018 года среди юниоров Алексей Ерохов выиграл короткую программу на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве. Второе место занял Егор Рухин, третьим стал Пётр Гуменник, который упал два раза.

На этапе должны были выступить призёр Олимпийских игр в команде Михаил Коляда и чемпион Европы Дмитрий Алиев, но оба вынуждены были пропустить соревнования из-за положительного теста на коронавирус.

Произвольную программу на этапе Кубка России в Москве мужчины-одиночники покажут завтра, 6 декабря.

Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Москва
Мужчины. Короткая программа

1. Алексей Ерохов (Москва) – 86,20
2. Егор Рухин (Москва) – 82,04
3. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 76,08

Фигурное катание. Кубок России-2021. Этап 5, Москва
Мужчины. Короткая программа
05 декабря 2020, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Алексей Ерохов
Москва
86.20
2
Егор Рухин
Москва
82.04
3
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
76.08
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