Алексей Ерохов выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Москве

Чемпион мира 2018 года среди юниоров Алексей Ерохов выиграл короткую программу на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве. Второе место занял Егор Рухин, третьим стал Пётр Гуменник, который упал два раза.

На этапе должны были выступить призёр Олимпийских игр в команде Михаил Коляда и чемпион Европы Дмитрий Алиев, но оба вынуждены были пропустить соревнования из-за положительного теста на коронавирус.

Произвольную программу на этапе Кубка России в Москве мужчины-одиночники покажут завтра, 6 декабря.

Фигурное катание. Кубок России. Пятый этап. Москва

Мужчины. Короткая программа

1. Алексей Ерохов (Москва) – 86,20

2. Егор Рухин (Москва) – 82,04

3. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 76,08