Валиева блистала в отсутствие соперниц, Тутберидзе заряжала на победу. Фото с Кубка России

5 декабря в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» российская фигуристка Камила Валиева одержала победу в короткой программе на пятом этапе Кубка России, набрав 86,20 балла.

Чемпион мира 2018 года среди юниоров Алексей Ерохов выиграл короткую программу среди мужчин.

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар. Мишина и Галлямов более чем на 15 очков обошли ближайших преследователей — представителей Москвы Анастасию Балабанову и Алексея Святченко (64,60).

Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин захватили лидерство в соревновании танцевальных дуэтов после первого вида программы на пятом этапе Кубка России. Дуэт получил 81,81 балла.

Лучшие фото с короткой программы — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.