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Тарасова: короткая программа Валиевой близка к совершенству

Тарасова: короткая программа Валиевой близка к совершенству
Фигурное катание / Кубок России 0

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала прокат короткой программы Камилой Валиевой на пятом этапе Кубка России в Москве.

14-летняя чемпионка мира среди юниоров Валиева впервые исполнила на соревнованиях тройной аксель. Камила усложнила и украсила прыжок, подняв руки, но допустила небольшую помарку на выезде. За прокат ученица Этери Тутберидзе получила 86,20 балла, что выше мирового рекорда Алёны Косторной (85,45).

«У неё и её тренеров сегодня очень приятный день, это начало совершенно нового периода. Она сделала почти максимально сложную программу, с чем её и поздравляю. Мы наслаждались её короткой программой, которая близка к совершенству.

Сегодня она впервые пошла на тройной аксель, причём сделала его с двумя поднятыми руками. С ошибкой, но сделала", — приводит слова Тарасовой ТАСС.

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