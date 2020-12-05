Алексей Ерохов: задача была — выдать чистый прокат, и это получилось

Чемпион мира 2018 года среди юниоров Алексей Ерохов прокомментировал выступление в короткой программе на пятом этапе Кубка России в Москве.



Московский турнир стал у Ерохова вторым этапом Кубка России и вторым стартом после пропущенного из-за травмы сезона. Алексей уверенно исполнил четверной сальхов, тройной аксель и каскад тройной ритбергер — тройной тулуп.



«Если сравнивать два этапа Кубка России, то на первом выступать было волнительнее, так как этому предшествовала долгая пауза и очень хотелось себя показать. Была очень сильная мотивация. Возможно, это и помешало. Слишком хотел. А сейчас выходил поспокойнее. Понял свои слабые стороны, над чем нужно поработать, и было намного проще выступать.

В короткой программе мы немного поменяли контент. На первом этапе я делал каскад лутц — тулуп, сейчас каскад с тройным риттбергером, потому что этот прыжок на данный момент у меня надежнее. Задача была — выдать чистый прокат, и это получилось», — приводит слова Ерохова пресс-служба ФФККР.

С этого сезона Алексей тренируется в группе Виктории Буцаевой в условиях сильной конкуренции среди одиночников.

«Со мной на льду тренируются Илья Яблоков, Андрей Анисимов, Владимир Самойлов… А мне важно, чтобы в группе была конкуренция, мне это сильно помогает и заряжает. Конечно, сначала тяжеловато было привыкать, потому что другой тренер, у него своё видение тренировок, подготовки. Было непривычно, но со временем я освоился», — сказал Ерохов.